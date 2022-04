Rodgers: “Ho tanta ammirazione per Mourinho. Vardy non giocherà 90 minuti”

Le parole del tecnico del Leicester: "Per arrivare in finale dobbiamo lavorare molto duramente, come abbiamo fatto nelle altre due partite"

Redazione

Brendan Rodgers, tecnico del Leicester, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma. Ecco le sue parole:

“Per arrivare in finale dobbiamo lavorare molto duramente, come abbiamo fatto nelle altre due partite. Abbiamo di fronte un grande allenatore e giocatori fantastici. Dovremo essere al meglio”.

Su Abraham. "Ha fatto molto bene. Se guardate i suoi numeri ha fatto molto bene. Sembra che sia stata un'ottima decisione. È uno dei tanti giovani talenti inglesi che sono in Europa. È difficile giocare quanto avrebbe voluto al Chelsea. La cultura è diversa ma si è presentato molto bene. È una minaccia e conosce il gioco inglese".

Sugli infortunati… "Per fortuna, l’elenco degli infortuni è al minimo, quindi non c’è altro da aggiungere".

Su Mourinho… "È un grande della nostra generazione. Quando ho cominciato ad allenare nell’estate del 2004, e Jose era lì, tutti volevano essere come lui. Ha dato agli allenatori la speranza che potessero avere carisma e qualità. Quando le persone mi chiedevano com’era allora, dicevo ‘aveva l’X Factor’. Era attento ai dettagli, la sua gestione dei giocatori, la sua comprensione tattica gli davano una qualità speciale. Non ho altro che ammirazione per lui, siamo diventati più distanti man mano che abbiamo continuato a lavorare, ma non dimenticherò mai quello che ho imparato da lui come allenatore".

Vardy? "Sarà convocato. È importante aggredirli alti, che ci sia Jamie o qualcun altro".

È una spinta in più avere Vardy? "È chiaramente un top player, è un grande vantaggio per noi".

La mia prima semifinale europea? "Sono stato fortunato di aver disputato grandi partite, è un'altra per me, ma la cosa più importante è che lo è per il club e i giocatori. Vedete il livello delle quattro semifinaliste. Non vedo l'ora".

L'importanza di Tielemans? "È una grande esperienza per tutti i giocatori, aiuta i ragazzi che l'hanno già vissuta. Per Dewsbury-Hall e altri ragazzi è un'occasione per crescere. Abbiamo bisogno di quel mix".

Vardy può giocare 90 minuti? "Non ne sono sicuro".