Rocchi risponde a Mourinho: “Chiffi aveva fatto una buona gara. Sono dispiaciuto”

Le parole del designatore arbitrale: "Per me la giornata perfetta è quando non vengono espulsi allenatori, se ho sei espulsi per me è una sconfitta e sono molto triste"

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, è tornato a parlare della vicenda che ha coinvolto Mourinho e Chiffi nel post partita di Monza-Roma: "Sono rimasto dispiaciuto soprattutto perché ho chiesto collaborazione a tutti gli allenatori di non parlare possibilmente degli arbitri, che è un passaggio culturale. Cerchiamo di smorzare i toni, magari già al lunedì mattina si sarebbe parlato diversamente. Io ero dispiaciuto perché avevo fatto un discorso e purtroppo non sono stato ascoltato". Questo il primo messaggio di Rocchi che ha poi concluso: "Per me la giornata perfetta è quando non vengono espulsi allenatori, se ho sei espulsi per me è una sconfitta e sono molto triste. Lì Chiffi tra l'altro aveva fatto una buona gara. Noi capro espiatorio? Non mi permetto di giudicare il lavoro altrui, vorrei facessero lo stesso gli altri. Noi dobbiamo fare di tutto perché il nostro operato sia corretto".