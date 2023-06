Rocchi: “Per gli arbitri non c’è un problema Mourinho. Rimpiango Juventus-Roma”

Nel corso della stagione uno dei temi più dibattuti da José Mourinho è stato quella riguardante la gestione delle partite da parte degli arbitri. Un duello, neanche troppo a distanza, che ha caratterizzato diverse partite della Roma. Nel corso del programma Radio anch'io sport, il designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca Rocchi, ha spento qualsiasi tipo di polemica: "Non c'è nessun problema con Mourinho, né personale né di gruppo. Non mi riferisco a lui, ma a tutti gli allenatori. Quello che certamente chiederemo in futuro sono comportamenti sempre più corretti da parte della panchina e già quest'anno abbiamo avuto un miglioramento rispetto alla mia prima stagione, che sotto questo punto di vista fu un dramma. Comportamenti non corretti della panchina provocano comportamenti non corretti in campo. Il nervosismo sale e chi dal campo vede le panchine agitarsi cambia atteggiamento. Quindi dobbiamo combattere questo malcostume, peraltro non solo italiano e, insieme a chi decide le sanzioni, essere molto severi e decisi". Infine, un passaggio anche sul famoso Juventus-Roma con il violino di Rudi Garcia dopo il 3-2 a favore dei bianconeri molto polemico: "Se avessi avuto la tecnologia disponibile oggi probabilmente non ci sarebbe stato nemmeno il violino di Garcia, perchè avrei avuto molta più facilità a risolvere alcuni problemi. È una di quelle partite in cui rimpiango di non aver avuto la tecnologia, altrimenti oggi parleremmo di un’altra storia”