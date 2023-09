Rocchi: “I miei arbitri maltrattati. Danno il sangue, hanno il diritto di sbagliare”

Il designatore degli arbitri ha difeso i direttori di gara dopo le ultime critiche: "So quanto lavorano, possono sbagliare ma devono essere rispettati"

Redazione

È un Gianluca Rocchi battagliero quello che oggi è stato in Campidoglio per il memorial Vincenzo Orlandini. Dopo l'incontro con gli allenatori a Lissone (non era presente Mourinho), il designatore degli arbitri ha parlato nel corso dell'evento: "I nostri arbitri devono avere forza. In questi giorni mi sono arrabbiatoperché ho visto miei ragazzi maltrattati; so quanto lavorano, so che danno il sangue. Possono sbagliare, molte volte io ho sbagliato; dobbiamo avere diritto di sbagliare e di essere rispettati", le parole riportate dall'Ansa.

"Il recente incontro con gli allenatori - continua Rocchi - è stato bellissimo. Chiunque, dai dilettanti alla A, vuole in un arbitro la forza, la decisione e l'onesta intellettuale. Se abbiamo questo, non ci manca niente. E poi a tutti gli arbitri dico: vogliamoci bene". Un tema sempre caldo anche in casa Roma, con Tiago Pinto che oggi ne ha parlato in conferenza.

