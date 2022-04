Uefa, rissa Bodo-Roma: tre giornate di squalifica per Nuno Santos e Knutsen

Il portoghese non ci sarà in panchina nella doppia sfida con il Leicester

In attesa della gara con il Leicester è' arrivata la decisione ufficiale da parte della Uefa, che dopo aver esaminato i vari filmati della rissa post Bodo-Roma ha squalificato per 3 giornate l'allenatore dei norvegesi Knutsen e il preparatori dei portieri Nuno Santos. Il portoghese non ci sarà in panchina nella doppia sfida con il Leicester dopo aver già saltato la gara di ritorno contro il Bodo/Glimt terminata 4-0 per i giallorossi.