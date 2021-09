Rinnovo Pellegrini, l’annuncio di Mourinho: “Mi ha detto che sta per firmare”

"E' una buona notizia per i tifosi perché penso che può definitivamente dare più forza al suo rapporto che sta costruendo con loro"

Altra grande prestazione della Roma che all'Olimpico non stecca la prima di Conference League e batte per 5-1 il CSKA Sofia. Sugli scudi Lorenzo Pellegrini che con una doppietta al momento è il centrocampista con più gol (cinque) nei Top 5 campionati europei. L'altra buona notizia arriva poi direttamente dalle parole di José Mourinho che nel post partita ha parlato a Sky Sport proprio del rinnovo del capitano dei giallorossi: "Cresciamo tutti insieme, anche io cresco con loro. Pellegrini è un giocatore con super qualità, con un potenziale grande. Voglio dire molto di più. Lui mi ha detto ieri che firmerà il suo nuovo contratto nei prossimi giorni. E' una buona notizia per i tifosi perché penso che può definitivamente dare più forza al suo rapporto che sta costruendo con loro. È un giocatore con grande qualità, è il capitano e firma il nuovo contratto e questo legame, questa forza, questa empatia con i tifosi è molto importante per noi".