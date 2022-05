Ricci: “Abbiamo lavorato bene. La Roma è forte, ma noi non siamo da meno”

Le parole del granata

"Ci siamo allenati bene secondo me questa settimana e il mister, come sempre, ci ha caricato come fosse la prima di campionato. Dobbiamo mettere in campo quello che sappiamo fare e restare concentrati. Giochiamo contro una squadra forte, ma noi non siamo da meno. Possiamo dargli del filo da torcere".