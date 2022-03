Reynolds non dimentica la Roma: presente in Olanda per seguire i suoi ex compagni

Piacevole sorpresa dell'ex terzino destro giallorosso

Reynolds non ha dimenticato la Roma, il terzino destro americano è andato al GelreDome per sostenere i suoi ex compagni. Attualmente l'ex giallorosso è al Kortrijk, in Belgio. I due paesi sono vicini e ha deciso di fare una sorpresa. L'ex giocatore di Dallas ha portato fortuna alla squadra di Mourinho che è riuscita a vincere 0-1 facendo un passo in avanti per la qualificazione ai quarti di finale.