Repubblica Centrafricana-Ghana 1-1: Felix in campo per 86 minuti

Altro obiettivo raggiunto per l'attaccante giallorosso: il giovane è sceso in campo dal primo minuto in un match delle qualificazioni per l'African Nations Cup

Redazione

Dopo la convocazione in Nazionale, Felix ha raggiunto un altro obiettivo: scendere in campo dal primo minuto nel match valido per le qualificazioni all'African Nations Cup che è iniziato alle 15, con il giallorosso che è stato in campo per 86 minuti. Il commissario tecnico del Ghana, Otto Addo, crede molto nel ragazzo ed ha deciso di dargli questa possibilità contro la Repubblica Centrafricana. Sarà sicuramente contento anche l'allenatore della Roma, José Mourinho, che quest'anno ha lanciato il giocatore nel calcio che conta.