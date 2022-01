Realizzato un murale a Testaccio per ricordare Lando Fiorini

L’opera dedicata all’artista romano verrà inaugurata il 27 gennaio

Dopo le realizzazioni dei murales di Gigi Proietti, Anna Magnani e Alberto Sordi, ne è stato fatto uno per Lando Fiorini. Sarà inaugurato il 27 gennaio, in occasione del suo compleanno, realizzato dallo street artist Lucamaleonte sulla facciata di una palazzina Ater di Testaccio, in Largo Evangelista Torricelli 1. L’opera omaggia l’artista romano e romanista morto nel 2017 e rientra tra le iniziative portate avanti del club per i 150 anni di Roma Capitale.