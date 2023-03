Real Sociedad-Roma, scontri allo stadio: gli spagnoli assaltano le navette – VIDEO

Altri sostenitori giallorossi sono stati inseguiti con spranghe e cinture, alcuni sono finiti in ospedale per applicare dei punti di sutura

Non si placa la violenza degli ultras in Europa. Dopo i fatti di ieri nel centro di Napoli scaturiti dai tifosi dell'Eintracht, oggi è stato. il turno dei tifosi della real Sociedad. Gli ultras spagnolo hanno assaltato i pullman dei romanisti lanciando sedie e bottiglie spaccando i vetri delle navette. Altri sostenitori giallorossi sono stati inseguiti con spranghe e cinture, alcuni sono finiti in ospedale per applicare dei punti di sutura. Il contatto tra le tifoserie è avvenuto vicino allo stadio e la polizia è intervenuta cercando di sedare gli scontri. Altre persone in trasferta sono state aggredite per le vie di San Sebastian, il clima nella città spagnola è rovente. All'andata all'Olimpico, a fine partita, c'era stato uno scambio di sciarpe, oggi la situazione è tutt'altro che amichevole.