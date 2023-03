Real Sociedad, Alguacil: “Dobbiamo morire in campo per rimontare la Roma”

Alguacil, tecnico della Real Sociedad, ha parlato dopo il pareggio esterno con il Maiorca. Queste le parole del mister sulla gara in programma giovedì contro la Roma: "Bisogna ancora una volta resettare e cercare di migliorare, ora in testa abbiamo solo la voglia di vivere una serata indimenticabile giovedì davanti ai nostri tifosi. Per questo, ancora una volta, chiedo il sostegno dei tifosi, che sono sempre stati con noi. È una partita complicata, un turno complicato ma dobbiamo pensare positivo. Giovedì dobbiamo morire in campo per cercare di ribaltare il risultato contro la Roma".