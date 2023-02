Real Sociedad, Alguacil: “Abbiamo vinto con il Manchester, la Roma si può battere”

Oggi a mezzogiorno la Roma ha pescato la Real Sociedad nei sorteggi per gli ottavi di Europa League. La partita d'andata di disputerà all'Olimpico il 9 marzo, mentre il ritorno sarà in trasferta il 16. Imanol Alguacil ha commentato l'accoppiamento in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Valencia. Queste le parole del tecnico della squadra che affronterà i giallorossi in Europa: "Sarà una partita affascinate, con tante cose belle dentro. Roma è una città storica per i tifosi, con un grande club e un grande allenatore. Vogliamo fare qualcosa di grande. Affrontare Mourinho sarà speciale, soprattutto perché avrò davanti uno che è stato per me punto di riferimento. La Roma si può battere se vengono fatte le cose per bene. Abbiamo vinto col Manchester United, perché non dovremmo farlo con la Roma?".