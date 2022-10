Real Betis-Roma, i convocati di Pellegrini: out Fekir, c’è Luiz Henrique

Betis e Roma sono pronte a darsi nuovamente battaglia in campo dopo il match dell'Olimpico. Tramite i propri canali social, il club spagnolo ha ufficializzato la lista dei convocati che prenderanno parte al match di domani alle 18:45 al Benito Villamarìn. Spicca l'assenza di Nabil Fekir, costretto la cambio per un problema muscolare nel match d'andata. Sarà invece della partita, come già ribadito da Pellegrini in conferenza stampa, Luiz Henrique, il match winner dell'andata, nonostante dei piccoli problemi che lo avevano costretto a saltare l'allenamento di ieri.