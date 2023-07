Raspadori: “La Roma giocherà per lo scudetto. La differenza la fa la continuità”

Mentre la Roma prosegue il suo ritiro in Portogallo, l'inizio del campionato si avvicina sempre di più. La squadra di José Mourinho vuole alzare l'asticella rispetto allo scorso anno, giocandosela a viso aperto con le altre big della Serie A. A parlare delle possibili sorti della prossima stagione è stato Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli, in un'intervista al Mattino, ha dichiarato: "Non credo che le altre debbano colmare il gap con noi. Nel senso che ogni campionato ha la sua storia e Inter, Milan, Juve, Roma e Lazio giocheranno per lo scudetto. Non c’è nulla di scritto, perché poi la vera differenza la farà la continuità nel rendimento e nel cammino. È questa l’arma vincente".