Ranking Uefa, Roma al nono posto e prima in Italia nella classifica decennale

Con la vittoria sul Feyenoord e il conseguente passaggio agli ottavi di finale di Europa League, la Roma ha fatto un grande balzo in avanti nel Ranking Uefa . I giallorossi si trovano attualmente infatti al nono posto in classifica con 92.000 punti scavalcando il Manchester United fermo al decimo posto con lo stesso punteggio. Nel mirino adesso ci sono Chelsea e Lipsia entrambe con 96.000 punti. I giallorossi sono inoltre la prima squadra italiana considerando i risultati ottenuti negli ultimi 10 anni nelle competizioni Uefa . Subito dietro la formazione di De Rossi (a quota 161.000) c'è il Napoli, davanti invece Ajax e Benfica e Arsenal.

