Ranieri: “Mourinho ha fatto bene a lasciare a riposo Zaniolo”

Le parole dell'ex allenatore giallorosso: "La Roma ha degli alti e bassi ma date tempo allo Special One, è la persona giusta"

"La Roma ha degli alti e bassi ma date tempo a Mourinho, è la persona giusta per portare la Roma in alto. Zaniolo non ha giocato? Mourinho ha fatto benissimo a lasciarlo a riposo dopo la prestazione in coppa, poi quando starà più in forma tornerà".