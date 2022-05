Rama (premier Albania) accoglie Totti in vista della finale: “Benvenuto Re di Roma”

Il capo del governo albanese ha commentato l'annuncio dell'ex capitano giallorosso che sarà presente a Tirana per l'ultimo atto della Conference League

Edi Rama, primo ministro dell'Albania, tramite un post sul proprio profilo Instagram, ha voluto dare il suo benvenuto a Francesco Totti che quest'oggi ha annunciato la sua presenza sugli spalti della National Arena di Tirana. "Benvenuto Re di Roma", questa la didascalia scelta dal premier albanese per l'ex capitano giallorosso. Nei giorni scorsi sul suo profilo sono apparse anche altre foto di incitamento per la squadra giallorossa, presumibilmente la sua preferita in vista della finale contro il Feyenoord. "L'inizio dell'occupazione", questa invece la frase scelta da Rama per una foto che ritrae una sciarpa della Roma sugli spalti dello stadio che ospiterà la finale.