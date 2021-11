‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Mourinho sta deludendo, ci si aspettavano più punti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): "La Roma ieri sera ha sofferto tantissimo. Alla fine è riuscita a portare a casa un pareggio inaspettato. Però anche ieri sera gli sono stati negati due rigori, ma la Roma non ha bisogno di alibi. Il pubblico ha giustamente fischiato la squadra che è troppo in difficoltà. Bisogna lavorare su tutto il gruppo e coinvolgere tutti i giocatori che ha a disposizione per poter far rifiatare gli alti. Adesso devi arrivare a Venezia preparato, perché puoi rischiare di fare figuracce e lo dico da ex calciatore, la testa può non assisterti".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino 104.5): "Alla Roma di ieri dò un 3. Mou si dovrebbe assumere la responsabilità dei suoi insuccessi e dovrebbe avere più rispetto verso i tifosi, non riesce a fare un'analisi più obbiettiva. La Roma si aspettava che con Mou i big match portassero più punti o che in Europa dimostrasse la sua forza, ma per adesso sta deludendo. Io mi aspettavo molto di più da Mou. Non si vedono risultati neanche per quanto riguarda i risultati del mercato".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): "Il mio voto alla Roma è un 5. Il Bodo è una squadra modestissima e la Roma ha preso 8 gol in due partite, ma sopratutto ne ha presi 6 gol con i titolari. I due rigori erano evidente ma non sono una scusante. Mourinho ha affermato che la squadra non ha giocato bene ma ha comunque messo in mezzo gli arbitri, ma con il Bodo non puoi attaccarti agli errori arbitrali".

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino 104.5) : "Dò la sufficienza alla Roma perché non si possono lasciare da parte gli errori arbitrali. Il Bodo è la rivelazione di questa Conference League. In questo momento la Roma è quarta in campionato e seconda nel girone, la squadra ha dei problemi ma dimostra di poter reagire. Se la prova di ieri non è stata esaltante come ci si aspettava è evidente che ci sono problemi da risolvere, ma questi problemi non hanno negato alla Roma di essere quarta in campionato".