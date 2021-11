Quindici gare senza ko: eguagliata la migliore striscia casalinga

La squadra giallorossa con la partita di ieri ha eguagliato il record di strisce positive nelle coppe europee

Per la Roma arriva un nuovo record nonostante la partita deludente contro il Bodo. Un record che vede tre protagonisti: DiFrancesco, Fonseca e Mourinho. La Roma, nelle coppe europee, ha eguagliato la sua miglior striscia casalinga arrivando a 15 partite senza ko, l'ultima sconfitta il 27 novembre 2018 dove la partita contro il Real Madrid si è conclusa per 0-2. Nelle partite successive la squadra giallorossa ha ottenuto 10 vittorie e 5 pareggi. Un primato che può migliorare nella partita contro lo Zorya del 25 novembre. Così la Roma supererebbe, come ricorda Massimo Perrone al Corriere della Sera, quello dello scorso millennio, quando tra il 1991 (5-2 all’Ives Tampere) e il 1998 (1-0 allo Zurigo) arrivarono 14 vittorie e un pareggio.