Questura, altri 12 tifosi puniti con il Daspo per i fatti di Lazio-Roma

Il Questore di Roma, come riporta l'ANSA, ha emesso 12 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi romanisti che, in occasione dell'ultimo Lazio-Roma, avrebbero causato dei disordini. Lo scorso 19 marzo, prima dell'inizio della partita, durante i controlli agli ingressi, un tifoso giallorosso è stato trovato in possesso di un 'fumone'. Altri tifosi, appartenenti allo stesso gruppo ultras, allora si sono scagliati contro gli agenti della Polizia di Stato e con violenza sono riusciti a far fuggire il tifoso fermato e, grazie al caos creato, a forzare i tornelli e far entrare indebitamente altre persone. Uno dei poliziotti è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Con questi provvedimenti, salgono a 19 i D.A.Spo emessi dal Questore di Roma per i fatti dell'ultimo derby; sono invece 88 i D.A.Spo relativi al campionato in corso.