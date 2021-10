Qualificazioni Qatar 22, Sudan-Guinea 1-1: Diawara gioca tutto il secondo tempo

Il centrocampista giallorosso, inizialmente in panchina, ha preso poi il posto di Conté

E' finita 1-1 la sfida tra Sudan-Guinea valida per il gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2022 che si è giocata in campo neutro, così come parecchi altri, al Grand Stade de Marrakech. Amadou Diawara è entrato ad inizio ripresa per prendere il posto di Ibrahima Conté giocando fino al termine della gara. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 52' grazie ad un gol di Bayo sono stati poi raggiunti dopo 20 minuti ad opera dell'attaccante Saif Eldin Malik Bakhit. Il Sudan guadagna il primo punto in classifica di queste qualificazioni, la Guinea avanza a due punti, ma il pareggio serve poco a tutte e due visto che si qualifica solo la prima del girone che oltre alle due squadre vede presenti anche Marocco e Bissau.