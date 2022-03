Qualificazioni Europei Under 21: Bove fuori dalla sfida Montenegro-Italia

Il centrocampista giallorosso non figura tra i prescelti dal Ct Paolo Nicolato

Tra i convocati dell'Italia Under 21 che stasera al “Gradski Stadion” di Pogdorica, alle 18.30, affronta il Montenegro non c'è Edoardo Bove. Il centrocampista giallorosso sarà in tribuna nella gara di qualificazione agli Europei di categoria. Martedì 29 allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste gli azzurrini sfideranno la Bosnia ed Erzegovina.