Qualificazioni Europei, Spagna-Norvegia 3-0: Solbakken in campo dal 74′

A Malaga la Spagna-Norvegia finisce 3-0. Nel match valido per la prima giornata del gruppo A di qualificazione agli Europei 2024 il giallorosso Ola Solbakken è entrato in campo al 74' al posto di Berge, sul punteggio di 1-0 per gli spagnoli. Il tris della Spagna porta le firme di Dani Olmo al 13', e di Joselu, entrato all'81', che ha segnato una doppietta (84' e 85').