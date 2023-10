Qualificazioni Europei, Rui Patricio in panchina contro la Bosnia

La qualificazione raggiunta nello scorso turno dal Portogallo non giova a Rui Patricio che, anche quest'oggi, guarderà il match dei suoi dalla panchina. Il titolare è Diogo Costa e il tecnico dei lusitani lo conferma anche per un match che per i suoi vale solo per le statistiche. L'ultima volta che il portiere della Roma è sceso in campo durante le Qualificazioni ad Euro 2024 risale alla partita contro il Lussemburgo vinta per 6-0 lo scorso 26 marzo. Il match in questione era il secondo consecutivo tra i pali, infatti anche nel 4-0 contro il Liechtenstein Rui Patricio era titolare. Può sorridere dall'altro lato Mourinho che vedrà il suo portiere a riposo, pronto al riavvio del campionato.