Qualificazioni Europei, Italia-Ucraina: ballottaggio Cristante-Locatelli

L'Italia di Spalletti questa sera è chiamata a vincere per non complicare ulteriormente il cammino verso Euro 2024. Un successo contro l'Ucraina - la diretta rivale - rimetterebbe gli azzurri pienamente in carreggiata. Al contrario, una sconfitta complicherebbe quasi del tutto il discorso qualificazione. In risalita le quotazioni di Bryan Cristante in cabina di regia in ballottaggio con lo juventino Manuel Locatelli. In attacco la sorpresa potrebbe essere quella di Raspadori dal 1'.