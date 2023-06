Qual. Euro 2024, Celik titolare nel match tra Turchia e Galles

Il terzino destro giallorosso sarà impegnato con la propria nazionale nel match di questa sera in programma al Samsun 19 May Stadium

Continuano gli impegni con le rispettive nazionali per i giocatori della Roma e questa sera è il turno di Zeki Celik. Il terzino giallorosso è stato infatti scelto nella formazione titolare dal ct Kuntz per il match contro il Galles valido per le qualificazioni al prossimo campionato europeo (2024). Oltre a lui, in campo anche altre conoscenze della Serie A come Cengiz Under, Demiral e Hakan Calhanoglu.