Qatar2022, Vina ha giocato 72′ in Uruguay-Ecuador

Notizie confortanti da Montevideo. Nella sfida Uruguay-Ecuador, scontro diretto valido per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022, vinto dai padroni di casa per 1-0, Matias Vina, partito titolare, ha giocato ben 72 minuti prima di lasciare il posto a Joaquín Piquerez. Il terzino giallorosso, stando alle cronache dei media uruguaiani, ha giocato bene effettuando anche diversi affondi offensivi sulla fascia sinistra. Questo evidenzia che il problema alla gamba rimediato contro il Perù sia ormai superato. Il terzino giallorosso rientrerà in Italia tra oggi e domani, e con tutta probabilità lascerà il posto a Calafiori contro il Sassuolo, per tornare regolarmente in campo nella sfida al CSKA Sofia, prima giornata del girone di Conference League.