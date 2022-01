Qatar 2022, Vina tra i pre-convocati dell’Uruguay per le qualificazioni

Il giallorosso sarà quindi impegnato nelle due sfide contro Paraguay e Venezuela in programma rispettivamente il 27 gennaio e il primo febbraio

La Federazione calcistica dell'Urugay ha diramato sui propri canali ufficiali la lista di 50 pre-convocati, chiamati per affrontare le sfide di qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022. Tra i nomi figura anche quello del giallorosso Matias Vina. Con tutta probabilità il giallorosso sarà quindi impegnato nelle due sfide contro Paraguay e Venezuela in programma rispettivamente il 27 gennaio e il primo febbraio. Gli uomini del neo c.t. Alonso sono settimi nel girone con una partita in più rispetto a Brasile e Argentina il cui scontro è stato rinviato e a un solo punto dal quinto posto.