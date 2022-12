Qatar 2022, Olanda-Argentina: Dybala parte ancora dalla panchina

Non cambia idea Scaloni e anche in occasione di Olanda-Argentina, quarto di finale in programma alle ore 20, Paulo Dybala partirà dalla panchina. L'attaccante giallorosso, ad oggi, non ha giocato nemmeno un minuto di questo Mondiale. In attacco, davanti a De Paul, sarà Alvarez a giocare in coppia con Messi. Nell'Olanda Van Gaal in attacco schiera Bergwijn a rimorchio di Gakpo e Depay.