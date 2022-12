Qatar 2022, Olanda-Argentina 5-6 dopo i rigori: Dybala resta in panchina

Anche il secondo quarto di finale viene deciso ai rigori. Olanda-Argentina finisce 2-2 con i tulipani che pareggiano al 101' con Weghorst al termine di uno schema su punizione. Nei supplementari l'Argentina si rende più pericolosa, e al 120' Fernandez colpisce il palo. Dagli undici metri Messi e compagni hanno la meglio. Decisive le parate di Martinez che neutralizza i primi due rigori degli olandesi. L'Argentina ne sbaglia solo uno e si qualifica per la semifinale dove affronterà la Croazia il 13 dicembre. Ennesima panchina per Paulo Dybala che ad oggi non ha ancora giocato nemmeno un minuto durante il Mondiale. Con Messi in campo sembra non esserci spazio per la Joya.