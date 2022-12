Qatar 2022, l’Olanda vola ai quarti. Wijnaldum: “Grande vittoria”

"Grande vittoria, avanti la prossima. Congratulazioni Xavi per il tuo debutto!" ha scritto Gini Wijnaldum, centrocampista della Roma, ai suo compagni della nazionale olandese dopo la vittoria 3-1 degli 'orange' contro gli Stati Uniti, e il passaggio del turno ai quarti di finale. Wijnaldum è uno dei grandi assenti nella rosa di Van Gaal a causa dell'infortunio alla tibia. L'olandese continua il lavoro atletico per il suo recupero, e nei prossimi giorni potrebbe unirsi alla squadra di Mourinho che partirà per il Portogallo per un ritiro durante la sota del campionato.