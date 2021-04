Nuovo caso di Covid tra i giocatori che hanno partecipato all’ultimo ritiro della Nazionale azzurra. Alessandro Florenzi è infatti risultato positivo al coronavirus in occasione degli ultimi test effettuati dal Paris Saint-Germain. Il terzino era già in isolamento da qualche giorno per precauzione. Lo stesso Florenzi, su Twitter, ha confermato quanto comunicato dal club francese: “Sono positivo al Covid. Ora sono in isolamento a casa, sotto controllo medico“.