Pruzzo: “Felix è stato impressionante. Abraham per qualità è da 2 gol a partita”

L'ex centravanti della Roma ha parlato del talento ghanese. E sul numero 9: "Non so cosa sia gli sia successo, forse incide l'adattamento al nostro campionato"

Può dare lui la scossa alla Roma? "Può essere una variante poi servono quelli anche un po' più esperti come Abraham che ora però non si accedono. Non so cosa sia successo, in un campionato come il nostro in cui perlatro far gol non è impossibile. Non riesco a capire, inciderà forse l'adattamento al campionato italiano che è diverso da quello inglese. Abraham per qualità e potenzialità è da due gol a partita".