Zaniolo rassicura sull’infortunio: “Una storta, assolutamente nulla di grave”

Il numero 22 ha condiviso un messaggio sui social per tranquillizzare tutti

Dopo il giallo, anche l'infortunio. Nicolò Zaniolo è costretto a chiedere il cambio durante Napoli-Roma per un brutto movimento che gli ha causato un problema alla caviglia destra. Si è fermato, ha cercato un cambio di passo ma non è riuscito. È riuscito, però, a uscire con le sue gambe dal campo e, secondo quanto riporta Dazn, si dovrebbe trattare di una distorsione. L'attaccante giallorosso non ci sarà comunque per la trasferta contro l'Inter perché squalificato, ma ha tenuto a rassicurare tutti con una storia su Instagram nel post-partita: "Piccola storta, assolutamente nulla di grave" ha detto il numero 22 che poi si è detto soddisfatto della prestazione: "Bellissima partita oggi".