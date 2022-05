Primi incidenti a Tirana: scontri fra la polizia e i tifosi olandesi

Sale la tensione all'esterno dello stadio che domani ospiterà la finale di Conference League. In giornata un tifoso albanese è stato trasportato all'ospedale con una brutta ferita alla testa

Da Tirana arrivano le prime notizie di disordini fuori l'Arena Kombetare che domani ospiterà la finale tra Roma e Feyenoord. Come riportato da LaRepubblica, un ragazzo albanese è stato portato in ospedale dopo essere stato ferito alla testa. L'episodio è accaduto all'interno della fan zone che ospita i tifosi olandesi e otto di loro sono stati portati in commissariato per ricostruire l'accaduto. Per il momento non c'è stato nessun contatto tra le due tifoserie ma le condizioni del ragazzo albanese preoccupano visto che, dopo l'aggressione, è rimasto per alcuni minuti immobile in terra.

Scontri fra le forze dell'ordine e supporter olandesi

L'allarme sicurezza a Tirana e le preoccupazioni per l'ordine pubblico si stanno rivelando fondate, a causa del comportamento dei tifosi del Feyenoord, in preda ai fumi dell'alcol, come riporta l'ANSA. La polizia della capitale albanese ha infatti confermato che ci sono "tre casi di incidenti", in due dei quali ci sono stati scontri, a base anche di bastonate e sassaiole, fra forze dell'ordine e supporter venuti dall'Olanda (finora a Tirana ce ne sarebbero circa settemila).

Nel primo caso, un uomo di nazionalità albanese è stato ferito da una sediata alla testa nella fan zone riservata ai tifosi del Feyenoord, che sarebbero stati provocati dall'uomo poi rimasto ferito (attualmente è al pronto soccorso, ma non corre pericoli particolari) che avrebbe cantato degli inni della Roma. Otto persone, e non nove, come riferiscono le forze dell'ordine sono state fermate per questa vicenda, ma non sono, almeno per ora in stato di arresto.

Altri incidenti si sono verificati in una delle zone della 'movidà di Tirana, a poche centinaia di metri dalla sede del Governo, in via Mustafa Matohiti. Circa 200 hooligans olandesi si sono scontrati con la polizia, usando mazze e lanciando pietre contro gli agenti, due dei quali sono rimasti feriti.