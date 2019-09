Primavera, Torino-Roma: le formazioni ufficiali. Debutto per il polacco Plesnierowicz

Dopo il tennistico 6 a 3 contro il Chievo, la Roma Primavera torna in campo di lunedì. La squadra di De Rossi volerà a Torino per affrontare i granata di Marco Sesia davanti al pubblico del Chisola. Per i giallorossi sarà un banco di prova importante, vincere in trasferta per dare continuità di risultati e rispondere all’Inter e all’Atalanta. Inoltre la Roma affronterà due ex giallorossi, Bucri e Greco, volati proprio a Torino nell’ambito dell’operazione Petrachi. Solito modulo per De Rossi, che schiererà il polacco Plesnierowicz in difesa in coppia con capitan Trasciani. Fiducia in avanti ancora a Providence e Estrella, con Besuijen a completare il tridente

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Trombini; Ghazoini, Buongiorno, Celesia; Singo, Greco, Moreo, Onisa, Michelotti; Rauti, Lucca. All. Marco Sesia

A.S. ROMA (4-3-3): Cardinali; Parodi, Trasciani, Plesnierowicz, Calafiori; Bove, Darboe, Riccardi; Besuiken, Felipe Estrella, Providence. All.: Alberto De Rossi.

Arbitro: Luca Zucchetti (Foligno)

Assistente 1: Nicola Tinello (Rovigo)

Assistente 2: Orazio Luca Donato (Milano)