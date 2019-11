Primavera, Roma-Sassuolo: le formazioni ufficiali – LIVE

La Roma Primavera torna in campo dopo il derby perso a Formello contro la Lazio. Alle 14.30 la sfida del Tre Fontane contro il Sassuolo nell’anticipo della decima giornata di campionato. I giallorossi occupano attualmente il quarto posto in graduatoria con 16 punti, a 6 lunghezze dalla vetta attualmente occupata dall’Atalanta. Dieci, invece, i punti accumulati finora, invece, per i neroverdi, attualmente al nono posto in classifica.

LE FORMAZIONI

AS ROMA (4-3-3) : Zamarion; Santese, Semeraro, Bianda, Trasciani (C); Darboe, Bove, Sdaigui; Tall, D’Orazio, Zalewski.

A disp.: Boer (GK), Pleśnierowicz, Coccia, Codou, Riccardi, Tripi, Bamba, Besuijen, Satriano, Milanese, Chierico, Buttaro.

All.: De Rossi.

US SASSUOLO CALCIO (–) : Turati; Saccani, Aurelio, Nagy, Bellucci, Midolo, Marginean, Artioli, Oddei, Ahmetaj (C), Pellegrini.

A disp.: Vitale (GK), Shiba, Leporati, Pinelli, D’Alessio, Bartoli, Simonetta, Mercati, Aucelli, Ripamonti, Manara.

All.: Turrini.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Assistenti: Piedipalumbo e Nasti

TABELLINO

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsioni: