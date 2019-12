Primavera, Cagliari-Roma 1-3 (14′, 31′ Riccardi, 41′ Darboe): inizia la ripresa – LIVE

Dopo la sfida di Coppa Italia vinta agevolmente con il Napoli, torna in campo la Roma Primavera di Alberto De Rossi, alla ricerca di continuità di prestazioni in campionato. Sfida particolare quella con il Cagliari, vera e propria rivelazione della stagione di Primavera. Partita dal sapore diverso quella contro i ragazzi di Canzi, che avrà tra le sue fila Bruno Conti Jr, figlio di Daniele, nipote dello storico giocatore giallorosso.

LIVE

SECONDO TEMPO

55′ – Gagliano cerca Marigosu, ma la difesa della Roma si chiude bene e Zamarion esce sicuro

51′ – Primo cambio per Canzi: entra Cossu, esce Lombardi

50′ – Ritmi blandi a inizio ripresa, con la Roma a difendere il possesso palla lento del Cagliari

46′ – Inizia la ripresa con il primo possesso del Cagliari

PRIMO TEMPO

47′ – Dopo due minuti di recupero il direttore di gara pone fine al primo tempo

45′ – Saranno due i minuti di recupero

44′ – Marigosu entra male su Darboe e viene ammonito

41′ – Riccardi danza sulle punte sulla destra, palla in mezzo e Darboe tutto solo segna indisturbato di testa. Cagliari-Roma 1-3

41′ – GOOOOOOOOOOL DELLA ROMA! ARRIVA IL TRIS!!!

31′ – Dagli undici metri il numero dieci romanista non sbaglia. Cagliari-Roma 1-2

31′ – GOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA! ANCORA RICCARDI!!!

30′ – Piga entra duro in area su Tall ed è calcio di rigore

26′ – Azione a memoria dei ragazzi di De Rossi. Semeraro mette in mezzo per Riccardi che sfiora il palo. Giallorossi in netta crescita

21′ – Sul calcio d’angolo la sponda di Tall non è fortunata e Piga recupera

20′ – Ancora dal limite dell’area ci prova Riccardi. Deviazione e calcio d’angolo per la Roma

19′ – D’Orazio prova ad azionarsi sulla sinistra, ma la sua traccia centrale non è fortunata

14′ – Il talento di De Rossi esplode dalla distanza un tiro imparabile per Piga. Cagliari-Roma 1-1

14′ – GOOOOOOOL DELLA ROMA! UNA MAGIA DI ALESSIO RICCARDI!!!

12′ – Semeraro prova a mettere in moto D’Orazio, ma il Cagliari si difende bene

7′ – Cagliari in gestione e inizio in salita per la squadra di De Rossi

5′ – Gol del Cagliari. Palla in mezzo addomesticata da Gagliano, che si gira in un fazzoletto e porta avanti i padroni di casa. Cagliari-Roma 1-0

1′ – Inizia la sfida

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI CALCIO: Piga; Porru, Aly, Carboni, Boccia, Landinetti, Kanyamuna, Lombardi (51′ Cossu), Marigosu, Gagliano, Contini.

A disp.: Atzeni, Acella, Iovu, Cancellieri, Cusumano, Zinfollino, Conti, Cossu, Dore, Fucci, Desogus, Manca.

All.: Canzi.

AS ROMA: Zamarion; Buttaro, Semeraro, Bianda, Trasciani; Tripi, Darboe, Chierico; Riccardi, Tall, D’Orazio.

A disp.: Boer, Plesnierowicz, Ndoaye, Muteba, Milanese, Silipo, Bamba, Zalewski, Satriano, Providence, Agostinelli.

All.: De Rossi.

Marcatori: 5′ Gagliano (C); 14′, 31′ Rig Riccardi, 41′ Darboe (R)

Arbitro: Sig Andrea Colombo di Como.

Assistenti 1: Sig Davide Conti di Seregno.

Assistente 2: Sig. Stefano Galimberti di Seregno.