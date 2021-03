Primavera, Roma-Ascoli 0-0 – LIVE

Obiettivo conservare la vetta per la Roma Primavera, non ancora brillante come a inizio stagione ma certamente tornata in carreggiata grazie ai recenti risultati positivi. Gli uomini di Alberto De Rossi, al comando del campionato Primavera 1 con 31 punti, hanno oggi una buona occasione di dare continuità al successo ottenuto con il Bologna. Al Tre Fontane arriva l’Ascoli fanalino di coda del campionato con il peggior attacco e la peggior difesa: con soli 5 punti i bianconeri sono i principati candidati alla retrocessione, nonostante lo scontro salvezza vinto con la Lazio nell’ultima giornata. Nei giallorossi recuperati Zalewski e Podgoreanu, che vanno entrambi in panchina: out invece Darboe per un problema muscolare accusato durante la rifinitura.

CRONACA

26′ – Ancora pericolosi gli ospiti con D’Agostino, che sfiora in area il cross dalla trequarti di Marucci: palla a lato non di molto

23′ – Prova a farsi vede l’Ascoli con D’Agostino, che entra in area e prova senza successo il dribbling. Il successivo cross di Pulzoni è deviato in corner dalla difesa giallorossa

19′ – Primo giallo del match per Feratovic, che ferma la ripartenza di Pulzoni strattonando per la maglia il giocatore dell’Ascoli

17′ – Straordinaria iniziativa di Ciervo sulla destra, che salta due avversari e poi prova l’assist al centro: dopo una carambola il pallone si spegne tra le mani di Bolletta

15′ – SATRIANO!! Grande palla per vie centrali di Tripi, che pesca l’inserimento perfetto dell’attaccante giallorosso: palla di un soffio a lato, ma c’era posizione di fuorigioco

13′ – La Roma con il passare dei minuti ha alzato i giri del motore: l’Ascoli ora è tutto schiacciato nella propria metà campo

9′ – Fantastico traversone dalla destra di prima intenzione da parte di Satriano, Tall all’interno dell’area piccola manca per un soffio il colpo di testa

7′ – Calcio di punizione dalla sinistra per la Roma, sul cross Satriano anticipa tutti ma non riesce a indirizzare verso la porta di Bolletta

4′ – Ritmi bassi in avvio: è l’Ascoli a tenere in mano il pallino del gioco, la Roma pressa alta nel tentativo di riconquistare il pallone

1′ – PARTITI!!! E’ iniziato il match al Tre Fontane!!

Primo tempo

TABELLINO

Roma-Ascoli 0-0

AS ROMA (3-4-3) : Mastrantonio; Ndiaye, Feratovič, Morichelli; Milanese, Tripi, Bove; Ciervo; Satriano, Tall, Providence.

A disp.: Boer, Megyeri, Vicario, Tomassini, Evangelisti, Zalewski, Vetkal, Podgoreanu, Volpato, Bamba, Afena-Gyan, Tahirovic.

All.: De Rossi.

ASCOLI (4-3-3) : Bolletta; Marucci, Markovic, Luongo, Lisi; Olivieri, Ceccarelli, Colistra; Pulsioni, D’Agostino, Ininacelli.

A disp.: Raffaelli, D’Ainzara, Gurini, Oi, Cudjoe, Re, Riccardi, Mangini, Franzolini, Palazzino.

All.: Seccardini.

Arbitro: Maria Marotta di Sapri.

Assistente 1: Antonio Severino

Assistente 2: AndreaMicaroni

Marcatori:

Ammoniti: Feratovic (19′)

Espulsi: