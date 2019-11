Primavera, Inter-Roma 0-1: la sblocca Estrella – LIVE

Torna in campo la Roma Primavera e lo fa nel big match contro l’Inter nella 7^ giornata del campionato. Appuntamento alle 15 al comunale Ernesto Breda con le due squadre che arrivano a pari punti. Momento di forma eccezionale per i nerazzurri di mister Madonna che dall’inizio del campionato e della Youth League, hanno perso solo una gara sul campo del Genoa. I giallorossi di mister Alberto De Rossi di sconfitte invece ne hanno due, ma sono reduci dal successo per 4-1 contro il Grifone.

LE FORMAZIONI

Inter (3-5-2) : Stanković; Kinkoue, Sottini, Ntube; Persyn, Gianelli, Squizzato, Schirò, Colombini; Mulattieri, Fonseca

A disp.: Pozzer (GK), Tononi (GK), Vaghi, Cortinovis, Burgio, Dimarco, Attys, Vezzoni, Sami, Lindkvist, Bonfanti, Vergani.

All.: Madonna.

AS Roma(4-3-3) : Cardinali; Parodi, Bianda (dal 12′ Pleśnierowicz), Trasciani (C), Calafiori; Bove, Darboe, Riccardi; Providence, Estrella, Zalewski.

A disp.: Zamarion (GK), Pleśnierowicz, Buttaro, Semeraro, Sdaigui, Simonetti, Bamba, Besuijen, Tall, Nigro, Tripi, Silipo.

All.: De Rossi.

Arbitro: Zufferli.

Assistenti: Garzelli – Nuzzi.

TABELLINO

Marcatori: 15′ Estrella (Roma)

Ammoniti:

Espulsi:

CRONACA

PRIMO TEMPO

20′ – Ancora la Roma a tenere il pallino del gioco. L’Inter non riesce a rubare il pallone per ripartire

16′ – Ci prova Riccardi da fuori, conclusione a lato di molto

15′ – GOOOOOOOOL DELLA ROMA! Discesa a sinistra e cross basso sul primo palo per il tap in vincente di Estrella: 1-0 per i giallorossi

12′ – Bianda lascia il campo per infortunio. Dentro Pleśnierowicz

8′ – OCCASIONE INTER! Mulattieri entra in area e tira con il mancino, solo la traversa salva la Roma.

5′ – Providence scende sulla destra, poi lascia a Parodi per il cross, ma il colpo di testa di Zalwski è debole e viene parato facilmente

2′ – Tentativo di Bove dalla distanza murato dall’Inter

1′ – Inizia la partita