Primavera, in semifinale playoff l’avversario della Roma sarà la Juventus

I giallorossi se la vedranno con i bianconeri nel penultimo atto del campionato Primavera

Nella giornata di oggi, la Juventus ha vinto per 2-1 contro l'Atalanta nei quarti di finale dei playoff del campionato Primavera. I bianconeri saranno dunque l'avversario della Roma di Alberto De Rossi in semifinale. I giallorossi attendevano il verdetto di questo match da ormai qualche settimana, essendosi piazzati primi in classifica nella regular season e quindi direttamente qualificati alle semifinali.