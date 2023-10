Primavera, Guidi: “Risultato meritato. I gol del Monza sono nati da nostri errori”

Partita che la Roma ha gestito bene. Peccato essercela complicata negli ultimi minuti, ma sul campo è arrivata una vittoria molto meritata. "È stata una prestazione fatta bene. Hai detto bene te, ce la siamo complicata. Eravamo in controllo, stavamo occupando bene il campo, senza concedere grandi spazi. I due gol sono errori nostri: abbiamo sbagliato nella costruzione, occupando male gli spazi. Però sono errori che chiaramente ci possono stare, e che dobbiamo migliorare per non concedere questo tipo di situazioni. Per il resto della gara, la squadra ha giocato bene, ha costruito. Avremmo anche potuto fare il gol che avrebbe chiuso la partita, quello del 4-1 con Cherubini. Quindi, abbiamo prodotto tanto. Penso che la squadra abbia fatto bene e che abbia meritato il risultato".