Primavera, Guidi: “Periodo sfortunato. Contro l’Atalanta sarà una partita complicata”

Federico Guidi, tecnico della Primavera giallorossa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club alla vigilia del match contro l'Atalanta in programma domani alle 14:30 al Tre Fontane: "“È un periodo che non ci gira bene ma questo non deve essere per noi un alibi ma dobbiamo anzi prendere più motivazione possibile per migliorare perché molto probabilmente anche in determinati episodi possiamo fare di più e quello che stiamo facendo fino ad oggi non basta". Queste le prime parole dell'ex tecnico del Teramo che poi prosegue: "Detto questo è anche vero che non posso non dare merito a i ragazzi per le prestazioni che stanno che stanno facendo sul campo sicuramente avrebbero meritato di vincere le partite piuttosto per qualche episodio come nell’ultima partita dove siamo rimasti prima in 10 e poi in 9 ci ha precluso di fare un risultato che sul campo visti i primi 30 minuti avremmo sicuramente meritato. Però come ho detto in precedenza sicuramente sarà da stimolo per me per lo staff e per i ragazzi a fare ancora di più di quello che stiamo facendo fino adesso”.