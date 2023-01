Primavera, Guidi: “In Sardegna trasferta complicata. Dobbiamo superare le difficoltà”

Federico Guidi , tecnico della Roma Primavera , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della delicata trasferta di Cagliari in programma alle 14.30: “Quelli che si sono allenati in settimana sono migliorati. Dalla prima volta dopo Firenze ci siamo riallenati senza problemi e da questo punto di vista siamo sicuramente fiduciosi e in netto miglioramento”.

Per la reazione, una trasferta complicata, contro una squadra in forma. “Si, è una squadra la loro che se ne parla poco, ma è una squadra che gioca con tanti fuoriquota e rispetto a noi e a qualche altra compagine gioca per i Play off, ed ha avuto una crescita sia di gioco sia di risultati. Poi sappiamo che storicamente la trasferta in Sardegna è sempre estremamente complicata e quindi servirà a ritrovare quello che facevamo qualche tempo fa. Dobbiamo saper reagire ed essere maturi e intelligenti per cercare di superare le difficoltà”.