Primavera, Guidi: “Il nostro scopo è lanciare i ragazzi nel calcio dei grandi”

L'allenatore della Roma Primavera Federico Guidi ha parlato ai microfoni del club giallorosso alla vigilia della gara di campionato contro il Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni: "All'andata è stata una partita in cui loro hanno meritato nettamente di vincere, noi venivamo da un virus che ci aveva colpito tutti e poi dall'impegno infrasettimanale in Coppa Italia con il Lecce, non eravamo arrivati nelle massime condizioni. Il Sassuolo è allenato bene, conosco molto bene l'allenatore, è una squadra come altre costruita per provare a vincere il campionato. Sappiamo che sarà difficile, ma noi vogliamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Stiamo disputando anche partite differenti rispetto al girone d'andata, per mille motivi abbiamo fatto anche per scelta partite difensive e la squadra è maturata. Magari nel girone d'andata facevamo 4-5 gol in fase offensiva ma concedevamo gol che non dovevamo. La squadra è maturata in entrambe le fasi e può interpretare i momenti della partita anche in modo più maturo".