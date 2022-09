Primavera, Guidi: “Dobbiamo cercare di avere il dominio del gioco”

La Primavera giallorossa è pronta a tornare in campo. Domani alle ore 11 i ragazzi di Guidi affronteranno in trasferta il Napoli, fermo ad appena tre punti in classifica. I giallorossi vogliono continuare la striscia di risultati utili consecutivi che dura da due giornate (vittoria contro l'Atalanta, pareggio contro il Torino). Il mister, Federico Guidi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club alla vigilia del match: "Dobbiamo cercare di essere protagonisti avendo il dominio del gioco. Credo sia la strada migliore per proiettarli nel calcio che conta. Avere la palla significa aumentare il nostro livello tecnico e l'autostima. In casa o fuori ci deve cambiare poco, dobbiamo sempre essere orientati sulla nostra prestazione. Se giochiamo bene è più facile vincere".