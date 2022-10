Primavera, Guidi: “Con l’Inter sarà una bella partita. In campo tanta qualità”

Federico Guidi , allenatore della Roma Primavera , ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di campionato contro l' Inter . L'ex tecnico del Teramo ha parlato del pareggio ottenuto nell'ultima partita contro l' Empoli oltre che al valore degli avversari: "Domenica sarà una partita bella anche da giocare. Tanti del gruppo dell'Inter e dei nostri, hanno giocato la finale Scudetto quindi questo la dice lunga sulla qualità che ci sarà in campo. A volte i risultati sono figli di tante cose, tanti episodi che a volte possono girare in un modo o nell'altro però anche la scorsa stagione, quando poi ha vinto il campionato, l'Inter aveva avuto una partenza simile a quella di questa stagione".

La squadra ha capito gli errori commessi ad Empoli? "Ogni volta che finiamo una partita, è motivo di confronto, che vada bene o che vada male. Devono prendere consapevolezza sulle cose che hanno fatto bene e soprattutto lavorare sugli errori che sono emersi. Il malumore nasce dal fatto che ci siamo portati dentro gli spogliatoi tanti rimpianti di cose che potevamo fare e che non abbiam fatto e qualche atteggiamento che non è piaciuto".

Quanto può influire mentalmente un impegno come la Youth League? "Mantenere la concertazione nel tempo è difficile per i professionisti, immaginatevi per i ragazzi che magari sono alle prime esperienze di queste tante partite ravvicinate con viaggi e soprattutto partite di grande livello. Anche a livello nervoso, spendono tantissimo. Chiaro che può influire ma detto questo l'Inter con noi ha avuto tutto il tempo per recuperare visto che hanno giocato martedì e giocheremo domenica. Hanno sicuramente saputo resettare e recuperare tutte le energie necessarie per affrontare la Roma in trasferta".