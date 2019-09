Primavera, Fiorentina-Roma 2-0: inizia la ripresa – LIVE

La Roma Primavera torna in campo dopo la sconfitta nell’ultima giornata contro il Torino per 3-2. Partita persa nonostante la formazione giallorossa sia stata per larghi tratti della gara avanti di due reti. La squadra di Alberto De Rossi arriva al match con la Fiorentina dunque con uno score in perfetto equilibrio: una vittoria e una sconfitta. Stesso discorso per i ragazzi di Bigica che dopo l’esordio vincente sono caduti sette giorni fa in trasferta contro l’Inter.

Tutti i risultati e le classifiche del campionato Primavera 1

FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3) : Brancolini; Ponsi, Chiti, Dalle Mura, Simonti (C); Hanuljak, Lovisa, Montiel; Duncan, Pedro, Koffi

A disp.:Chiorra, Pierozzi E., Gelli, Bianco, Pierozzi N., Kukovec, Fiorini, Simic, Spalluto

All.:Bigica

Roma(4-3-3): Cardinali; Parodi (46′ Nigro), Pleśnierowicz, Trasciani (C), Calafiori; Riccardi, Darboe, Bove; Providence, Felipe Estrella, D’Orazio.

A disp.:Zamarion, Santese, Coccia, Semeraro, Chierico, Simonetti, Bamba, Besuijen, Zalewski, Nigro, Tripi.

All.:De Rossi

Arbitro: Sig. Luca Zucchetti di Foligno.

Assistenti: Tinello-Donato

TABELLINO

Marcatori: 6′ Pedro (Fiorentina), 22′ Duncan (Fiorentina)

Ammoniti:

Espulsi:

LIVE

SECONDO TEMPO

46′ – Inizia la ripresa. Nigro prende il posto di Parodi. Prova subito a dare una scossa De Rossi

PRIMO TEMPO

45’+1 – Termina il primo tempo sul parziale di 2-0

45′ – Segnalati un minuto di recupero

43′ – Occasione per la Roma! Riccardi trova lo spazio dal limite e prova il tiro, ma finisce di pochissimo fuori

42′ – Prova ancora D’Orazio sulla destra a scendere palla al piede, ma viene fermato da Ponsi

37′ – Montiel scende sulla sinistra, mette un cross sul secondo palo. Tiro che sarebbe uscito senza deviazioni se Cardinali non lo avesse respinto di pugno in corner

35′ – Spunto di D’Orazio sulla destra, ma il cross teso in area non viene deviato da Estrella e finisce fuori dal campo

30′ – La Roma prova a svegliarsi con Providence che viene pescato sul secondo palo, ma il colpo di testa finisce di poco alto sopra la traversa

25′ – Gioco molto spezzettato con tanti falli da entrambe le parti

22′ – La Fiorentina raddoppia! Grande gol di Duncan che arriva ai 25 metri e lascia partire un sinistro imprendibile: 2-0

21′ – Occasione Roma! Bove riceve il pallone in area e calcia con il sinistro mentre cade. In due tempi ferma tutto il portiere della Fiorentina

20′ – Spinge ancora la Fiorentina, ma spreca un corne dalla sinistra conquistato da Koffi

15′ – Pedro ruba il pallone a metà campo, vede Cardinali fuori dai pali e prova il tiro. Pallone alto sopra la traversa

13′ – Koffi e Simonti scambiano in area di rigore sulla sinistra, ma l’esterno d’attacco della Fiorentina viene fermato prima del tiro

12′ – Insiste la Roma a destra con D’Orazio che raggiunge il fondo e prova il cross, ma sul primo palo è attenta la difesa della Fiorentina

8′ – La Roma si getta in avanti dopo lo svantaggio, ma non riesce a concretizzare un calcio d’angolo dalla destra

6′ – Gol della Fiorentina! Koffi scarica in area per Pedro che entra dalla destra e con il diagonale batte Cardinali: 1-0.

5′ – La Roma ci prova con un cross dalla destra, ma né Estrella né Providence riescono a deviare il pallone verso la porta della Fiorentina

2′ – Pedro subito pericoloso con una discesa per vie centrali e il tiro dal limite dell’area di rigore, alto di poco sopra la traversa

1′ – Inizia la partita