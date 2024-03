Primavera Femminile, la Roma travolge la Lazio: il derby termina 10-0

Le giallorosse di Viglietta allungano al primo posto in classifica e si portano a casa la stracittadina con un risultato da record

La Roma Femminile domina anche il campionato Primavera. Le ragazze giallorosse questo pomeriggio hanno sfidato e travolto la Lazio nel Derby della Capitale concluso con un clamoroso 10-0. In rete Bernardi e Galli oltre alle doppiette di Martins, Cherubini Martina, Pellegrino e Canale. La Primavera di Viglietta sale a 40 punti in classica volando in vetta +3 su Sassuolo e Milan.